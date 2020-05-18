التعليم: 600  زمالة دراسية مقدمة مجانا للطلبة في استراليا

2020/05/18 | 16:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلنت وزارة التعليم العالي، الاثنين، توفر 600 زمالة دراسية مقدمة مجانا للطلبة للدراسة في استراليا.وقالت الوزارة، في بيان تلقته /المعلومة/ إن ” ٦٠٠ زمالة دراسية متوفرة لدراسة الدكتوراة والماجستير البحثية في كافة التخصصات مقدمة مجانا من ‏جامعة University of Melbourne الاسترالية “.وأوضحت، أن “المنحة تشمل الاجور الدراسية والتامين الصحي وتكاليف المعيشة […]

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