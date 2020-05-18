كربلاء تحذر من توقف العمل بالمشاريع والعودة الى مشكلة العام 2014

2020/05/18 | 16:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كربلاء..حذر قائممقام قضاء الهندية في كربلاء، الاثنين، من توقف المشاريع التي بلغت نسب انجاز متقدمة لافتا الى ان ذلك يعني اندثارها والعودة الى مشكلة العام 2014 حيث لا تزال اثارها شاخصة.وقال القائممقام منتظر الشافعي لـ /المعلومة/ إن “على الحكومة لاسيما وزارتي المالية والتخطيط ان تعمل على توفير التخصيصات المالية للمشاريع التي وصلت […]

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