صفقة تبادل أسرى جديدة بين “الجيش السوري” والفصائل الإسلامية شمالي سوريا

2020/05/18 | 16:39 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت منطقة #تفتناز شمالي شرق #إدلب، ظهر اليوم الإثنين، عملية تبادل للإسرى بين “الجيش السوري” من جهة و”الجبهة الوطنية للتحرير” من جهة أخرى.وتم بموجب تلك الصفقة، عملية استلام وتسليم، شملت 3 عناصر من #الجيش_السوري،…

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