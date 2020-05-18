2020/05/18 | 16:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداددعا محافظ نينوى الاسبق، المطلوب للقضاء، اثيل النجيفي، اليوم الاثنين، إلى القيام بـ"انقلاب جماهيري" على مجلس النواب، مشيراً إلى أن المجلس الذي شكلته الفصائل المسلحة والمكاتب الاقتصادية ومافيات الفساد لن ينقلب على نفسه.وغرد النجيفي على حسابه في موقع "تويتر" وتابعته "كلكامش برس" قائلا "من يطالب بالمفقودين والمخطوفين ومن يريد مكافحة الفساد أو إخراج العراق من المحور الإيراني أو حصر السلاح بيد الدولة، فليطالب بانتخابات نزيهة وعاجلة".وأضاف "فالمجلس الذي شكلته الفصائل المسلحة والمكاتب الاقتصادية ومافيات الفساد لن ينقلب على نفسه ما لم تنقلب الجماهير عليه".​من يطالب بالمفقودين والمخطوفين ومن يريد مكافحة الفساد أو إخراج العراق من المحور الإيراني أو حصر السلاح بيد الدولة..فليطالب بانتخابات نزيهة وعاجلةفالمجلس الذي شكلته الفصائل المسلحة والمكاتب الاقتصادية ومافيات الفساد لن ينقلب على نفسه مالم تنقلب الجماهير عليه#نريد_دولة— Atheel Alnujaifi (@AtheelAlnujaifi) May 18, 2020​​​

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجيفي يطالب بـ"انقلاب جماهيري" على مجلس النواب) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النجيفي يطالب بـ"انقلاب جماهيري" على مجلس النواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).