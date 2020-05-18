الجبوري: انتخابات نزيهة متأخرة خير من مبكرة مزورة

2020/05/18 | 16:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكد عضو مجلس النواب السابق، مشعان الجبوري، اليوم الاثنين، ان اعتماد البطاقة البايومترية في التصويت على الانتخابات هو مطلب اساسي.وغرد الجبوري على حسابه في موقع "تويتر" وتابعته "كلكامش برس" قائلا "انتخابات نزيهة وان متأخرة خير من انتخابات مبكرة وبمقدور الفاسدين تزويرها".وأضاف ان "اعتماد البطاقة البايومترية في التصويت دون قيد او شرط مطلب أساسي".​#انتخابات_نزيهة وان متأخرةخير من انتخابات مبكرة وبمقدور الفاسدين #تزويرهااعتماد البطاقة #_البايومترية في التصويت دون قيد او شرط مطلب أساسي— مشعان الجبوري (@mashanaljabouri) May 18, 2020​​​

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