"المالية" تحصي خسائر العراق عن كل دولار منخفض من اسعار النفط

2020/05/18 | 16:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، عن خسارة العراق مليار و350 مليون دولار عن كل دولار منخفض من أسعار النفط، فيما أكدت حاجته إلى القروض الخارجية لسد الحجز بالموازنة العامة.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر لوكالة شفق نيوز، إن "أسعار النفط بالموازنة العامة للدولة العراقية كانت تحسب بـ"56 دولارا" إلا أن بعض انخفاض الأسعار قد تحسب بـ"30 دولارا" للبرميل الواحد في موازنة 2020".

وأضاف أن "العراق يخسر مليار و315 مليون دولار سنويا عن كل دولار ينزل من سعر برميل النفط"، مبينا أن "العراق فقد 26 دولارا عن كل برميل حسب تقدير السابق للموازنة العامة".

وأشار كوجر، إلى أن "العجز المالي في الموازنة العامة كان قبل انخفاض أسعار النفط حوالي 36 تريليون دينار، إلا أن ألان أصبح أكثر من هذا الرقم"، مؤكدا أن "العراق لا يملك حل حاليا غير اللجوء إلى القروض الداخلية والخارجية لسد العجز في الموازنة العامة".

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