عمليات غرب نينوى: قطع طرق تنقّل الإرهابيين في الصحراء

2020/05/18 | 16:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات غرب نينوى قطع طرق تنقل عصابات داعش الإرهابية في الصحراء ضمن "أسود الجزيرة".

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