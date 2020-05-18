2020/05/18 | 16:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الكتل الكردية عدم وجود تغيير على الأسماء المرشحة للوزارات الشاغرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكتل الكردية: حسين وشواني لا يزالان مرشحي الخارجية والعدل) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكتل الكردية: حسين وشواني لا يزالان مرشحي الخارجية والعدل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).