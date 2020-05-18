تكليف اللواء الركن قاسم المحمدي قائداً للقوات البرية

2020/05/18 | 16:56 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كلف القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي اللواء الركن قاسم المحمدي قائداً للقوات البرية.

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