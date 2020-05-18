وزارة النفط تنفي إيقاف العمل في حقل الأحدب

2020/05/18 | 16:56 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت وزارة النفط، اليوم الاثنين، نفيها إيقاف العمل في حقل الأحدب، مبينة أن المظاهرات الموجودة قرب الحقل ليست لها علاقة بالقطاع النفطي وبالعمل في الحقل أو عمليات الانتاج.

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