2020/05/18 | 16:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتضح الاثنين أن شابة، قضت قتلاً بالرصاص في الثالثة بعد الظهر بمدينة Blackburn في مقاطعة “بلانكشاير” في شمال إنجلترا، هي لبنانية طالبة حقوق في جامعة بالمدينة، وكانت تشتري احتياجات للبيت المقيمة فيه مع عائلتها حين أرداها أحدهم برصاصة، وفر هاربا.آية إسماعيل هاشم، البالغة 19 سنة، هي من من بلدة “القليلة” البعيدة 10 كيلومترات عن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لبنانية خرجت لتشتري احتياجات للبيت بإنجلترا فقتلوها) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لبنانية خرجت لتشتري احتياجات للبيت بإنجلترا فقتلوها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).