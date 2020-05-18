التجمع العشائري الاسلامي يطالب الحكومة برد حازم على تطاول القنوات السعودية

2020/05/18 | 17:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة طالب القيادي بالتجمع الاسلامي العراقي علي المحمداوي، اليوم الاثنين، الحكومة برد حازم على القنوات السعودية بعد تطاولها على رموز عراقية.وقال المحمداوي في حديث متلفز لقناة “العهد الفضائية “، “على الحكومة ان ترد بحزم على تطاول القنوات السعودية على الرموز العراقية المتمثلة بالشهيد ابو مهدي المهندس”.و اضاف ان “المهندس كان […]

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