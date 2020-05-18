2020/05/18 | 17:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسعد العزوني… قبل أيام تحدث جلالة الملك الهاشمي عبد الله الثاني بن الحسين، الوريث الشرعي الوحيد للحكم والمقدسات في الحجاز ،إلى صحيفة “دير شبيغل”الألمانية الكبيرة،وفجّر كعادته قنابل وألغاما كانت ربما مخفية عن عمد عن الرأي العام الغربي المضلل من قبل الصهيونية واليمين المتصهين،بخصوص نهايات الصراع العربي مع مستدمرة إسرائيل الخزرية الصهيونية الإرهابية التلمودية،وكان أشد صراحة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدام مع “إسرائيل”قادم لا محالة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدام مع “إسرائيل”قادم لا محالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).