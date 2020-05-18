2020/05/18 | 17:02 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اقدمت المقاتلات الحربية التركية، اليوم الاثنين، على قصف عدد من القرى داخل اراضي اقليم كوردستان بذريعة تواجد مقاتلي حزب العمال الكوردستاني التركي (PKK).

واستهدف القصف مناطق روبي وروال والاستدارات الموجودة في هوربني في قرى ليتان وگلي شيخ زادان التابعة لناحية سيدكان اقصى شمال محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

ولم تعرف لحد الان الخسائر الناجمة عن القصف الحربي الجوي التركي، ومازالت الطائرات التركية تجوب السماء على علو منخفض جدا في سيدكان والقرى وتسببت بهلع وقلق لمواطني المنطقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المقاتلات التركية تقصف مناطق وتحلق بمستوى منخفض شمال اربيل) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المقاتلات التركية تقصف مناطق وتحلق بمستوى منخفض شمال اربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).