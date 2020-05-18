2020/05/18 | 17:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلم المكتب الخاص للشهيد السعيد السيد محمد الصدر، مذكرة احتجاج لبعثة الاتحاد الاوروبي في العراق وذلك بعد "رفع على المثليين"....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب السيد الصدر يسلم مذكرة احتجاج لبعثة الاتحاد الاوروبي ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب السيد الصدر يسلم مذكرة احتجاج لبعثة الاتحاد الاوروبي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).