كورونا يساعد في زيادة تصفح خدمة في فيسبوك

2020/05/18 | 17:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..كشفت تقارير صحفية عن أن تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19” ساعد في زيادة تصفح إحدى خدمات فيسبوك بصورة كبيرة.وكشف تقرير منشور في موقع “تايمز نيوز ناو” أن خدمة “فيسبوك للألعاب” شهدت نموا بنسبة 238% خلال شهر أبريل فقط.كما أن خدمات البث المباشر “تويتش” في تويتر شهدت نموا بنسبة […]

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