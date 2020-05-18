مديرية العشائر بديالى تصدر 3 قرارات بينها ما يخص أزمة كورونا

2020/05/18 | 17:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ ديالى

اعلنت مديرية شؤون العشائر في محافظة ديالى، اليوم الاثنين، اصدار 3 قرارات، بينها ما يخص ازمة فيروس كورونا المستجد.

وقال مدير شؤون العشائر، العميد علي محمود الربيعي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "شيوخ العشائر في ديالى عقدوا اجتماعا موسعا تناولوا خلاله مستجدات الاوضاع الراهنة وسبل دعم الكثير من القضايا الهامة في مختلف الاصعدة".

واضاف الربيعي، ان "الاجتماع خرج بـ3 قرارات هامة، تمثل دعماً مطلقا للمؤسسة الامنية وتزويدها بالمعلومات، والتأكيد على اسناد القطعات والمشاركة معها في الدفاع عن اي مناطق تتعرض الى هجمات داعشية، وحمل السلاح اذا اقتضت الحاجة لمنع اي خروقات".

وتابع، أن "الاجتماع الثاني قرر الاعتذار عن استقبال المهنئين خلال عيد الفطر المبارك لتفادي تفشي فيروس كورونا، والدعوة للتباعد المجتمعي حرصا على المجتمع بالاضافة الى دعوة القوات الامنية الى تطبيق حظر التجوال الشامل في العيد بشكل حازم".

واشار مدير شؤون العشائر في ديالى، الى ان "القرارات الثلاثة تم تعميمها على كل العشائر وستكون لنا لقاءات مستمرة من اجل تطبيقها بما يسهم في دعم ديالى".

وسجلت وزارة الصحة والبيئة، الأحد (17 أيار 2020) 144 إصابة بفيروس كورونا، بقفزة هائلة في الحصيلة اليومية لعدد المصابين بالفيروس، مقارنة بيوم أمس الذي سجلت فيه 67 إصابة.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه "تم فحص 3107 نموذج في المختبرات المختصة كافة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 149701".

وفيما اشارت الى أن مختبراتها "سجلت 144 إصابة"، بينت أنها تتوزع كالتالي: "بغداد/ الرصافة: 66، وبغداد/ الكرخ: 22، ومدينة الطب: 17، والبصرة 4، وواسط: 9، وكربلاء: 16، والمثنى: 3، والسليمانية: 7".

ولفتت الى أنها سجلت 92 حالة تعافي من الفيروس، توزعت كالتالي: "بغداد/ الرصافة: 10، وبغداد / الكرخ: 49، ومدينة الطب: 5، والبصرة: 10، وبابل: 4، والمثنى: 9، وذي قار: 1، واربيل : 4".

وأضافت، أنها "سجلت وفاتين، واحدة في مدينة الطب، والأخرى في ديالى".

ونبهت على أن المجموع الكلي، لـ"حالات الشفاء، بلغ 2218، والراقدين 1063، والوفيات: 123".

بغداد اليوم - بغداد

كشف المتحدث باسم إعلام سلطة الطيران المدني جهاد كاظم، الإثنين (18 أيار 2020)، ان لجنة الصحة والسلامة ستقوم بتقييم الوضع الصحي لجائحة كورونا وعلى اساس التقييم سيصدر قرار بتمديد غلق الأجواء او فتحها.

وقال المتحدث باسم سلطة الط

بغداد اليوم- بغداد

قدم رئيس كتلة دولة القانون البرلمانية، خلف عبد الصمد، الاثنين (18 ايار 2020)، احتجاجاً إلى وزارة التربية، بشأن وجود ما أسماه بـ ’’ألوان الشواذ الجنسيين’’ على غلاف كتاب القرأن الكريم.

وذكرت وثيقة صادرة

بغداد اليوم-بغداد

دعا الرئيس الايراني، حسن روحاني، الإثنين، رئيس الجمهورية، برهم صالح، إلى زيارة الجمهورية الإيرانية.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية، في بيان، أن الاخير "تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الإيراني حسن روحاني".

واض

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مديرية العشائر بديالى تصدر 3 قرارات بينها ما يخص أزمة كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مديرية العشائر بديالى تصدر 3 قرارات بينها ما يخص أزمة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).