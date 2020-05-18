مسؤول بديالى يكشف عن نتائج أجتماع عالي المستوى بشأن أمن خانقين

2020/05/18 | 17:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

كشف قائممقام قضاء خانقين(100كم شمال شرق بعقوبة)، في محافظة ديالى، دلير حسن، الاثنين (18...





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