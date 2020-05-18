ضجة “العلم الملوّن” تصل لكتب الإسلامية ولوحة لقاسم سليماني: هل اقتصرت “الظاهرة الفيزيائية” على التوجه المثلي؟

2020/05/18 | 17:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد فتحت ضجة رفع علم المثليين في سفارة الاتحاد الاوروبي ببغداد، وماتبعها من ردود فعل، ابوابًا جديدة على استخدام “قوس قزح” الذي اصبح صفة ملازمة للمثليين، في اي استخدام بعيدًا عن كونه “ظاهرة فيزيائية”.وبعد الضجة الذي احدثها رفع علم المثليين في سفارة الاتحاد الاوروبي في ذكرى مناهضة رهاب المثليين، تطرق ناشطون إلى […]

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