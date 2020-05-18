الخارجية الإيرانية: إيران تدعم الحكومة العراقية الحالية والعراق بلد جار يحظى بأهمية فائقة

2020/05/18 | 17:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي أن العلاقات السورية الإيرانية وثيقة واستراتيجية مشدداً على أن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل بلده.وجدد موسوي التأكيد في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم على أن إيران مستمرة في مساعدة الحكومة السورية طالما طلبت ذلك كما أنها مستعدة لدعم أي خطوات تهدف لحل الأزمة في […]

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