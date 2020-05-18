2020/05/18 | 17:12 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جهاز مناعةِ طفلك هو بطلُ معركته ضد كورونا.. هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/18 | 17:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جهاز مناعةِ طفلك هو بطلُ معركته ضد كورونا..) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جهاز مناعةِ طفلك هو بطلُ معركته ضد كورونا..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).