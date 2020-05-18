التغيير النيابية تطالب بخطة لمواجهة داعش في المناطق المتنازع عليها

2020/05/18 | 17:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادطالب رئيس كتلة التغيير النيابية، يوسف محمد صادق، اليوم الاثنين، القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي بوضع خطة امنية لمواجهة خلايا داعش الارهابي في المناطق المتنازع عليها.وقال صادق في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "نطلب من دولتكم اتخاذ اجراءات حازمة ومؤثرة وسريعة تكون اولوياتها وضع خطة شاملة وعاجلة لمجابهة عصابات داعش عن طريق التنسيق بين القوات العسكرية والأمنية الاتحادية بكل تشكيلاتها مع قوات البيشمركة".ودعا إلى "ادارة الملف الأمني في هذه المناطق بصورة مشتركة، و توجيه المجهود والتموضع الحربي لهذه المهمة لا للتمترس المتقابل بين القوات الاتحادية والبيشمركة في بعض المناطق التي ليس فيها مشاكل أمنية، مثل مناطق شوان وليلان وقرةهنجير".وأكد على "اعادة تشكيل لجنة المادة 140 الحكومية وتفعيل عملها للاستمرار بإجراءات تطبيق هذه المادة الدستورية، وتشكيل خلايا ادارة الأزمات في أقضية هذه المناطق لمواجهة حرق محاصيل الفلاحين، وتعويض المتضررين، وملاحقة المتسببين في هذه الاحداث من العناصر الارهابيية وبعض المندسين ومثيري الصراعات الاثنية والطائفية".وتابع صادق "تطبيع الاوضاع الادارية في محافظة كركوك والأقضية الأخرى في هذه المناطق وتسيير الشؤون الادارية بالشراكة بين مكونات هذه المناطق، وتحقيق التوازن في التعيينات واتاحة الفرص المتساوية وفق معايير الكفاءة والمهنية".وشدد على "وقف كافة اجراءات التعريب المستمرة، والغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل فيما يخص اطفاء الاراضي الزراعية للفلاحين الكرد والتركمان، أو تحويل ملكية هذه الاراضي الى مواطنين من المكونات الأخرى ومن مناطق أخرى من العراق في اطار سياسة التعريب للنظام السابق".

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