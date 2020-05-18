جودي: ارتفاع صادرات السعودية من النفط الخام إلى 7.391 مليون ب/ي في آذار

2020/05/18 | 17:16 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أظهرت بيانات رسمية، الاثنين، ارتفاع صادرات السعودية من النفط الخام في آذار إلى 7.391 مليون برميل يوميا مقابل 7.278 مليون برميل يوميا في شباط.

وتقدم الرياض وغيرها من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بيانات الصادرات الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

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