عمليات غرب نينوى تعلن قطع الطرق على عصابات “داعش” في الصحراء

2020/05/18 | 17:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أعلنت قيادة عمليات غرب نينوى، اليوم الاثنين، قطع طرق تنقل عصابات داعش الإرهابية في الصحراء ضمن “أسود الجزيرة”.ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع) عن قائد عمليات غرب نينوى اللواء الركن جبار الطائي قوله، إن “عمليات أسود الجزيرة التي انطلقت بمشاركة ثلاث قيادات ضمنت تفتيش المناطق غير الممسوكة بالقطعات كافة وقطعت طرق تنقل […]

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