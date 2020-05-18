حشد الانبار لـ” العهد نيوز”: تدمير ثلاثة مضافات لداعش بعملية اقتحام منطقة السكريات غربي الانبار

2020/05/18 | 17:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار اعلن القيادي في حشد محافظة الانبار قطري السمرمد، اليوم الاثنين، تدمير ثلاثة مضافات لخلايا مجرمي داعش بعملية اقتحام منطقة السكريات غربي الانبار .وقال السمرمد في حديث لـ” العهد نيوز”، ان ” القوات الامنية وبدعم من طيران الجيش شرعت ضمن حملة اسود الجزيرة الامنية بعملية اقتحام منطقة السكريات بين محافظتي الانبار ونينوى […]

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