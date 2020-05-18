"حرب الحرائق" تستعر في ديالى وزراعتها ترصد حجم الخسائر

2020/05/18 | 17:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت دائرة زراعة ديالى، يوم الاثنين، عن حجم الخسائر جراء "حرب الحرائق" المستعرة في المحافظة، نتيجة عمليات إرهابية أو تخريبية.

وقال مدير اعلام زراعة ديالى محمد المندلاوي في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "خسائر الحرائق التي تسبب بها تنظيم داعش تتجاوز 350 مليون دينار كإحصائيات اولية"، مشيرا الى ان "احصائيات الخسائر في تزايد بسبب تزايد حوادث الحرق اليومية".

واستدرك القول ان "جهود فرق الدفاع المدني والاهالي انقذت آلاف من نيران ملتهبة ومنعت وقوع خسائر مادية جسيمة لا يمكن تعويضها".

واضاف المندلاوي، أن "دوافع الحرائق تقف ورائها عصابات داعش الارهابية كما اكدت المعلومات الامنية او تورط جهات تخريبية بدوافع العداوات معتبرا ذلك شأن يخص السلطات الامنية لاستقصائه والتحقيق فيه".

واقدم تنظيم داعش منذ نيسان الماضي على احراق الكثير من مزارع الحنطة والشعير في مناطق العظيم وخانقين والمقدادية وجلولاء والمنصورية ضمن حربه السنوية"حرب الحنطة" او حرب الحرائق لضرب الاقتصاد المحلي وزعزعة الامن

واعلنت محافظة ديالى في وقت سابق الشسروع حصاد ( 637847 ) دونما لمحصول الحنطة و( 58347 ) دونما لمحصول الشعير مرجحة تسويق ( 402092 ) طنا من الحنطة و (26238 ) طنا من الشعير

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