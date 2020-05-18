بالوثائق: أخبار “مفرحة” للمتعينين الجدد على ملاك وزارة التربية

2020/05/18 | 17:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: نشر الاعلام الرسمي، اليوم الاثنين، صور كتب رسمية لمحافظة بغداد وجهت لوزارة المالية بشأن تمويل مرتبات المتعينين الجدد على ملاك مديريات التربية في العاصمة.

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