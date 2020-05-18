واسط تسجل ثلاث اصابات جديدة بكورونا

2020/05/18 | 17:33 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة محافظة واسط، يوم الاثنين، تسجيل حالات إصابة جديدة بفيرس كورونا.

وذكر بيان للدائرة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "صحة واسط سجلت ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا اليوم الاثنين، 18/5/2020 في المحافظة".

وأوضح البيان أن "الإصابات الثلاث شخصت في منطقتي العزة والخاجية، وقضاء بدرة".

وكانت المحافظة سجلت أمس 9 إصابات بفيروس كورونا ضمن الموقف الوبائي العام الذي أعلنته وزارة الصحة العراقية أمس الأحد.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أمس الأحد، عن أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا منذ تفشيه في البلاد، مشيرة إلى تسجيل 144 إصابة وحالتي وفاة و92 حالة شفاء.

وأوضحت الوزارة أن مجموع الإصابات ارتفع إلى ٣٤٠٤، فيما وصل مجموع حالات الشفاء إلى ٢٢١٨، أما الراقدين الكلي فبلغ ١٠٦٣، في حين وصل مجموع الوفيات إلى ١٢٣.

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