نائب قائد الشرطة : هذه حقيقة موضوع غرق الرعايا الأفغان عند الحدود

2020/05/18 | 17:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب قائد قوى الأمن الداخلي في الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الاثنين، لا يمكن مطلقا ربط موضوع غرق الرعايا الأفغان بخفر الحدود التابع لقوى ال...

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