صور الشاذين مسموح.. صور المقاومين ممنوع!

2020/05/18 | 17:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يمكن وصف رفع سفارتي بريطانيا وكندا وبعثة الاتحاد الاوروبي في بغداد علم الشاذين جنسيا بذريعة "الاحتفال بيومهم العالمي"، الا بالاجراء الاستعلائي وال...

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