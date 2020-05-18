عضو بالامن النيابية يتوقع تغييرات امنية مرتقبة بوزارة الداخلية ويكشف عن سببين

2020/05/18 | 17:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

كشف عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، عباس صروط، الاثنين (18 أيار 2020)، عن السبب الذي يقف وراء تغيير عدد من القيادات الأمنية من قبل القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي

وقال صروط في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "تغيير القيادات الأمنية والعسكرية، ليس له أي علاقة بقضية التظاهرات كما يروج له، وانما الوزراء الجدد لديهم معلومات، عن الكثير من تلك القيادات، بعضهم متهم بقضايا فساد والبعض الاخر يتعلق بقلة الكفاءة".

واضاف "نتوقع ان تشهد الايام المقبلة تغييرات كببرة بحق القيادات الأمنية والعسكرية، وخصوصاً في وزارة الداخلية"، مشددا على "ضرورة محاسبة الضباط المتورطين بقضايا الفساد وعدم الاكتفاء بعزلهم من مناصبهم، فقط".

وفي وقت سابق أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العميد يحيى رسول، الإثنين (18 أيار 2020)، أصدر قرارا بتكليف اللواء الركن قاسم المحمدي قائداً للقوات البرية.

وقال رسول في تغريدة له عبر منصة "تويتر"، "أصدر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي امراً بتكليف اللواء الركن قاسم المحمدي قائداً للقوات البرية".

بغداد اليوم _ بغداد

رد عضو مجلس النواب، باسم خشان، اليوم الاثنين، على احتجاج دولة القانون، بشأن ما قيل عن وجود "علم المثليين" على غلاف كتاب القرأن الكريم ومادة الاسلامية للصف السادس الابتدائي.

وقال باسم خشان، في منشور على صفحته

بغداد اليوم - بغداد

سلم المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين (18 آيار 2020)، مذكرة احتجاج لبعثة الاتحاد الاوروبي رفضت رفع علم (المثليين) في العاصمة بغداد.

وقال مكتب الصدر في المذكرة، إنه "على الرغم مما يمر به العالم ا

بغداد اليوم - متابعة

أكد مدير دائرة الصحة العامة - د.



رياضي الحلفي أن العودة للحظر الشامل قرار لا فائدة منه ويجب إنجاح خطة الحظر المناطقي بشكل حتمي للعبور بالبلاد من مرحلة الخطر فيما طرح حلين قال انهما السبيل الوحيد للخلاص من فيروس كورونا.

وقال

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