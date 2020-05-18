مملكة بوتان لدينا 170 امراة تعمل بشكل غير قانوني في العراق

2020/05/18 | 17:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد تقرير لصحيفة ( كونسول) التابعة لمملكة بوتان الصغيرة ان لديها معلومات تفيد بوجود 170 امرأة تعمل بشكل غير قانوني في العراق وتم انقاذ 13 منهن مؤخرا واعادتهن الى البلاد.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة / أنه ” تم إرسال هؤلاء النساء إلى العراق للعمل من خلال أفراد عاديين بدعوى أنهم […]

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