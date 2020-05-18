قبيلة شمر تستنكر رفع علم “المثليين” في بغداد وتطالب بالاعتذار من المجتمع العراقي والعشائري

2020/05/18 | 17:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… ادنت قبيلة شمر- عشيرة الدعية ، الاثنين، ما قامت به بعثة الاتحاد الاوروبي برفع علم المثليين، معتبرة ذلك تطاولاً جريئاً على العادات العراقية العشائرية والتقاليد الإسلامية المعرفة.وقال شيخ عام عشيرة شمر الدعية الشيخ موحان محمود سلمان جياد في بيان تلقته /المعلومة/ إن “عشيرة الدعية تدين وتستنكر ما قامت به بعثة الاتحاد الأوربي […]

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