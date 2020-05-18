2020/05/18 | 17:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..بدأ، اليوم، في إيطاليا اتخاذ المزيد من الخطوات في طريق تخفيف القيود التي كانت قد فرضتها السلطات قبل عشرة أسابيع لوقف تفشي فيروس كورونا.وأعلنت السلطات أنه سيكون بإمكان المحلات والمطاعم والحانات وصالونات التجميل إعادة فتح أبوابها، كما بدأت الكنائس في استئناف إقامة الصلوات والقداسات، وذلك بحسب وسائل إعلام محلية.ويلزم على المؤسسات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيطاليا تعيد فتح المحلات والمطاعم بعد 10 أسابيع من الإغلاق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيطاليا تعيد فتح المحلات والمطاعم بعد 10 أسابيع من الإغلاق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).