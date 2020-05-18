2020/05/18 | 17:42 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متظاهرو واسط يقطعون طرق رئيسة للمطالبة باطلاق سراح معتقلي حقل الاحدب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/18 | 17:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرو واسط يقطعون طرق رئيسة للمطالبة باطلاق سراح معتقلي حقل الاحدب) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متظاهرو واسط يقطعون طرق رئيسة للمطالبة باطلاق سراح معتقلي حقل الاحدب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).