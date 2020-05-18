العراق يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا بعدد الإصابات.. 150 حالة جديدة وبغداد “تعاني”!

2020/05/18 | 17:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق – تم فحص ( ٣٥٢٠) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٥٣٢٢١).– سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (١٥٠) إصابة في العراق موزعة كالتالي: […]

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