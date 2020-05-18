الكعبي يحمّل المواطنين مسؤولية ارتفاع الإصابات بكورونا

2020/05/18 | 17:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادحمّل النائب الأول لرئيس مجلس النواب، ورئيس خلية الازمة النيابية المعنية بمكافحة فيروس كورونا، حسن كريم الكعبي، اليوم الاثنين، المواطنين مسؤولية ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، بسبب عدم التزامهم بإجراءات الوقاية.وقال الكعبي في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "تصاعد الإصابات طيلة الفترة الماضية سيكون بمثابة مؤشر خطير، وليس بوسع وزارة الصحة والبيئة، السيطرة على الوباء فيما لو انتشر بمعدلاته التي يمكن أن ترتفع إذا ما تهاون المواطنون طيلة الفترة القادمة مع خطر الفيروس".وأضاف أن "وزارة الصحة والبيئة ما زالت تعتمد في تمويلها على برنامج موازنة العام الماضي وهو غير كاف لسد احتياجاتها في مواجهة كورونا"، مشيرا إلى أن "خطر فيروس كورونا يحتاج إلى شراء مستلزمات كثيرة وأجهزة تنفس وأماكن للحجر الصحي، وأن كثيرا من الأمور لم تكن جزءا من موضوع واحد على اثني عشر من الموازنة السابقة".وتابع الكعبي بأن "فيروس كورونا لم يكن من ضمن خطط وزارة الصحة في الفتره الماضية"، مبينا أن "التمويل الحكومي لوزارة الصحة ليس بالمستوى المطلوب، ولا يوجد تمويل للوزارة لمواجهة كورونا، وأن هذه الوزارة لا تملك حاليا سوى فتات من مبالغ سابقة خصصت لها عن طريق واحد على 12".وأوضح ان "هذا التمويل لا يكفي لتغطية حاجة وزارة الصحة لمواجهة كورونا، بل كان مخصصا لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية ضمن العمل الروتيني للوزارة قبل ظهور أزمة كورونا".وأكد الكعبي، أنه "طرح في وقت سابق على الوزارة موضوع تجديد الحظر على المواطنين والحظر المناطقي والحظر المنزلي".

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