سيتلك يقترب من التتويج بالدوري الاسكتلندي

2020/05/18 | 18:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..اقتربت رابطة الدوري الإسكتلندي لكرة القدم، من اتخاذ قرار إنهاء الموسم، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث سيتم منح فريق سيلتك متصدر الترتيب لقب البطولة، فيما يهبط فريق هارتس إلى الدرجة الأولى.وذكرت شبكة سكاي سبورتس البريطانية، أن “12 نادياً المشاركين في بطولة الدوري الممتاز اجتمعوا عبر تقنية “فيديو كونفرانس”، مع دعوة […]

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