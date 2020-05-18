2020/05/18 | 18:08 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
نعلن للاخوة المواطنين عن قيام مختبر الصحة ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
النجف تسجل اصابة عائلة باكستانية بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بيان رسمي
الموقف الوبائي لدائرة صحة النجف الاشرف ليوم الاثنين 18/5/2020
نعلن للاخوة المواطنين عن قيام مختبر الصحة ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
النجف تسجل اصابة عائلة باكستانية بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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