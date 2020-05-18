النجف تسجل اصابة عائلة باكستانية بفيروس كورونا

2020/05/18 | 18:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان رسمي

الموقف الوبائي لدائرة صحة النجف الاشرف ليوم الاثنين 18/5/2020

نعلن للاخوة المواطنين عن قيام مختبر الصحة ال...





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