التطبيعية تقرر اعادة الدوري الممتاز في الثالث من تموز

2020/05/18 | 18:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

نفى المدير التنفيذي للجنة الأولمبية العراقية، جزائر السهلاني، الاثنين (18 أيار 2020)، تقديم رئيس اللجنة رعد حمودي استقالته من المنصب.

وقال السهلاني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الأنباء التي تناقلتها بعض المواقع الرياضية

بغداد اليوم - متابعة

أكد رئيس الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، إياد بنيان، اليوم الاثنين،( 18 مايس 2020)، خلال زيارة وفد ملتقى البصرة لمقر الاتحاد، دعمه الكامل لرياضيي المحافظة، مشيرا الى ان كفاءات البصرة الفيحاء ستأخذ استحقاقها ال

بغداد اليوم-متابعة

اعتقلت الشرطة الإنجليزية كالوم هودسون أودوى لاعب فريق تشيلسى الشاب، بعد اختراق قواعد الحجر الصحى فجر اليوم، الاثنين.



وكان أودوى سبق وأصيب بفيروس كورونا مع بداية انتشار الوباء، لكن نادى تشيلسى أعلن تعافيه وتماثله للشفاء التام.

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