الكاظمي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الفلسطيني

2020/05/18 | 18:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

تلقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من نظيره الفلسطيني، محمد اشتية.

وذكر المكتب الاعلامي للكاظمي، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "رئيس مجلس الوزراء تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، قدّم خلاله التهاني الى الكاظمي بمناسبة توليه رئاسة الحكومة".

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال المكالمة، على "عمق العلاقات بين العراق وفلسطين"، داعيا الى "تعزيزها واستمرارها لما يخدم الشعبين الشقيقين، متمنيا للسيد الكاظمي نجاح حكومته في مهامها ومسؤولياتها".

من جهته شكر الكاظمي رئيس الوزراء الفلسطيني، متمنيا لفلسطين وشعبها الأمن والإستقرار.

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