الحذر من فتنة المثلية الجنسية بالعراق

2020/05/18 | 18:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشيخ محمد الربيعي [ إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون ] [ اتأتون الذكران من العالمين ] [ وتذرون ماخلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون ] [ ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ماسبقكم بها من احد من العالمين ] المثلية الجنسية تعرف هي توجه جنسي يتسم […]

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