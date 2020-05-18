2020/05/18 | 18:13 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الدفاع الإيراني: رد طهران سيكون حاسما ضد أي اعتداء يستهدف أمنها القومي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/18 | 18:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الدفاع الإيراني: رد طهران سيكون حاسما ضد أي اعتداء يستهدف أمنها القومي) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الدفاع الإيراني: رد طهران سيكون حاسما ضد أي اعتداء يستهدف أمنها القومي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).