كتلة كردية توجه رسالة إلى الكاظمي بشأن المتنازع عليها وتقدم مقترح حلا من 5 نقاط

2020/05/18 | 18:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… وجهت كتلة التغيير النيابية الكوردستانية رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بشأن المناطق المتنازع عليها، مقترحة حلا من 5 نقاط.وقال رئيس الكتلة يوسف محمد صادق في بيان له تلقته ( المستقلة)… اليوم إنه “الأحداث الخطيرة المؤسفة التي وقعت مؤخراً في اجزاء عديدة من المناطق المتنازع عليها، تدل بشكل واضح على […]

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