وزير الدفاع يبحث مع كربلاء تامين الحدود وحفظ الامن 

2020/05/18 | 18:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة ) / علي النصر الله / .. بحث وزير الدفاع جمعة عناد سعدون ، اليوم الاثنين ، التعاون المشترك بين الوزارة وحكومة كربلاء المحلية من اجل حفظ الامن وتامين الحدود مع المحافظات المجاورة “.وقال وزير الدفاع لـــ ( المستقلة ) على هامش زيارته كربلاء ، إن ” هذا التعاون والتنسيق واضح وملموس من […]

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