مقتل صاحبة صالون طعنا بالسكاكين في كربلاء

2020/05/18 | 18:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..أفاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بمقتل صاحبة صالون طعنا بالسكاكين في بيتها وسط كربلاء .وقال المصدر في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “صاحبة صالون حلاقة نسائية قتلت، طعنا بالسكاكين اثر عملية سطو مسلح على بيتها من قبل مجهولين في حي رمضان وسط كربلاء”.وأضاف المصدر […]

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