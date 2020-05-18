العراق : حصيلة يومية كبيرة اخرى باصابات كورونا 4 وفيات و150 اصابة

2020/05/18 | 18:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… اعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق.وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة).اليوم الاثنين انه تم فحص ( ٣٥٢٠) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٥٣٢٢١).[…]

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