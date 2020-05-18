145 نائب يقدمون طلبا لاستئناف عقد الجلسات واللجان النيابية

2020/05/18 | 18:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..استلم النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ، اليوم الاثنين طلبا قدمه عضو لجنة الصحة غايب العميري، مرفقا ب اسماء وتواقيع 145 نائب ، يدعون فيه رئاسة المجلس لاستئناف عقد الجلسات بشكل منتظم وعمل اللجان النيابية لممارسة الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب مع اخذ الاحتياطات الصحية اللازمة ، نظرا لما يمر به البلد […]

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