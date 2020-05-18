النجف تسجل إصابة عائلة باكستانية بفيروس كورونا

2020/05/18 | 18:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد اعلنت دائرة صحة محافظة النجف، اليوم الاثنين، تسجيل اصابة عائلة باكستانية بفيروس كورونا في المحافظة.وقالت الدائرة في بيان تلقته “العهد نيوز”، إنه “نعلن للاخوة المواطنين عن قيام مختبر الصحة العامة في النجف الاشرف وقطاعات الرعاية الصحية الاولية باجراء 436 فحصا مختبريا لحالات مشتبه بها بطريقة PCR و Rapid test وتبين من […]

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