رفع علم المثليين في بغداد عملية منظمة ومتقنة..

2020/05/18 | 18:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجيد الكعبي || يبدوا ان الغرب اعلن حربه على بلد المقدسات.بخطط مسبقة وحضر لها تحضيرا دقيقا .فكانت الاحداث متواليه مصحوبة بفكر خبيث .هذه الحادثة لم ليست الوحيدة .ولم تكن الاولى ولم تكن الاخيرة.فقد سبقتها احداث عدائيه نفذت بحرفنة.من خلال تمييع الشخصية العراقيه اليافعة .واستقطابها وزجها بدورات منظمة وغسل دماغ .[…]

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